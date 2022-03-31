Moody's отозвало рейтинги России и ее регионов

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги РФ и некоторых российских регионов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление агентства.

«Moody's сегодня отозвало все рейтинги правительства России и ряда ее субъектов, рейтинг которых мы подсчитывали. В связи с этим мы также отозвали потолки странового рейтинга России в местной и иностранной валюте», — сказано в сообщении.

В заявлении также говорится, что агентство приняло решение отозвать рейтинги «по собственным деловым причинам».

На прошлой неделе Moody's объявило об отзыве рейтингов российских компаний.

5 марта данное агентство сообщило о приостановке коммерческой деятельности в России.

Moody's занимается присвоением кредитных рейтингов, исследованиями и анализом рисков, публикует заключения о кредитоспособности эмитентов.

До этого Moody's понизило рейтинги РФ на шесть ступеней. Уточнялось, что рейтинги долгосрочного эмитента (в национальной и иностранной валюте) и приоритетного необеспеченного долга (в национальной и иностранной валюте) российского правительства снижены до уровня «B3» с «Ваа3».

Также в марте стало известно, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings тоже отозвало рейтинги России.