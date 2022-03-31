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Страны ОПЕК+ договорились повысить добычу нефти

ТАСС: cтраны ОПЕК+ поддержали решение увеличить нефтедобычу в мае на 432 тыс. б/с

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Страны ОПЕК+ поддержали решение увеличить добычу нефти в мае. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники.

На заседании Мониторингового комитета ОПЕК+ государствам – членам организации было рекомендовано восстановить добычу нефти в мае на 432 тыс. баррелей в сутки.

«Мониторинг обсуждал увеличение на 432 тыс. б/с, это и есть рекомендация», — сказал один из источников агентства.

Данную информацию подтвердил другой источник.

Недавно старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин заявил, что Соединенные Штаты намерены увеличить объемы добычи нефти для удовлетворения внутреннего и мирового спроса.

Ранее в марте глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол призывал нефтедобывающие страны нарастить темпы добычи ресурсов для выравнивания ситуации на рынке.

До этого директор исследовательского подразделения ОПЕК Айед аль-Кахтани отмечал, что, по мнению представителей организации, текущие исторически высокие цены на нефть являются «нездоровыми» для всех участников рынка.

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