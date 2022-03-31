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Представители из 69 стран подтвердили свое участие в юбилейном ПМЭФ-2022

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

В 2022 году состоится 25-й юбилейный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Участие в данном мероприятии подтвердили представители из 69 стран и территорий, передает «Интерфакс».

Как указал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке ПМЭФ Антон Кобяков, ежегодно форум принимает представителей более чем из 140 государств. Он отметил, что в первую очередь этот форум является «эффективной площадкой для продуктивного диалога».

«Этот год не станет исключением, ведь динамика по подтверждениям участия в форуме сегодня полностью сопоставима с прошлым 2021 годом», – сказал Кобяков.

Он также выразил уверенность, что ПМЭФ в полной мере покажет новые возможности в новом мире, так как каждый год объединяет, кроме органов государственной власти, крупные компании и госкорпорации, представителей малого и среднего бизнеса, учреждения культуры, талантливую молодежь и НКО.

«Всех их объединяет пространство доверия, в рамках которого они находят точки соприкосновения», — добавил советник президента.

Приглашения на мероприятие были посланы зарубежным участникам более чем из 190 стран. Свое участие в ПМЭФ-2022 подтвердили представители из таких государств и территорий, как Австралия, Австрия, Азербайджан, Бангладеш, Белоруссия, Белиз, Бельгия, Бенин, Болгария, Буркина-Фасо, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гана, Германия, Гонконг (Китай), Греция, Дания, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Иран, Италия, Йемен, Казахстан, Камерун, Канада, Катар, Кения, Кипр, Киргизия, КНР, Колумбия, Кувейт, Лихтенштейн, Люксембург, Мавритания, Мальта, Марокко, Мексика, Молдова, Монако, Монголия, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, Палестина, Румыния, США, Саудовская Аравия, Сербия, Сирия, Словения, Сьерра-Леоне, Таиланд, Турция, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Центральноафриканская Республика, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, и Япония.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня.

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