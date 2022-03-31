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Международные резервы России сократились на $38,8 млрд

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Международные резервы России по состоянию на 25 марта сократились на $38,8 млрд по сравнению с данными на 18 февраля и составили $604,4 млрд. Об этом сообщается на сайте Банка России.

«Резервы сократились на 6% главным образом в результате валютных интервенций, валютного рефинансирования, а также валютной переоценки активов», — говорится в сообщении.

Ранее Центробанк выпустил рекомендацию для кредитных организаций, в которой посоветовал скорректировать подходы к купле и продаже валюты юридическим лицам.

Из него следует, что банкам рекомендовано установить различные курсы в зависимости от клиента. Компании-импортеры, приобретающие валюту для осуществления расчетов по зарубежным контрактам, обязаны приобретать ее по максимально выгодному курсу, чтобы тот не отличался от биржевого более чем на два рубля.

Аналогичное ограничение распространяется на корпоративных клиентов, которые имеют валютные кредиты или еврооблигации в случае, если валюта нужна им для исполнения таких обязательств. Помимо этого, на льготных условиях валюту могут приобрести юридические лица, которые имеют разрешение специальной правительственной комиссии.

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