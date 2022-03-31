Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В ФРГ хотят увеличить льготы на газ для населения 04:59
Трамп: угроза США исходит не от России и Китая, а от политиков внутри... 04:49
Гол и передача Капризова позволили «Миннесоте» победить... 04:44
В МИД Китая иронично отреагировали на призывы США принять... 04:43
Кучеров забросил 12-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ 04:36
Трамп заявил, что Байден принес США худшие времена в истории 04:22
Стало известно, что Зеленский отверг предложение Шольца по России 04:21
Баженов о матче «Спартак» — «Локо»:... 03:59
В ночном клубе Баку случился взрыв 03:58
Гинцбург рассказал подробности о ревакцинации от COVID-19... 03:51

Сбер предложил создать собственную ESG-инфраструктуру «Устойчивая Евразия»

Слушать
Остановить
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

На круглом столе Евразийской экономической комиссии ЕАЭС «Международное сотрудничество для достижения ЦУР в период пандемии COVID-19: текущие вызовы и перспективы» старший вице-президент Сбербанка по ESG Татьяна Завьялова предложила создать собственную ESG-инфраструктуру.

Она отметила, что создание новой финансовой и торговой системы, выгодной странам-участникам Евразийского экономического союза и партнерам из Азиатско-Тихоокеанского региона невозможно без учета принципов устойчивого развития.

Для гармонизации политики и инструментов в области климата и ESG на территории ЕАЭС необходимо создать собственную ESG-инфраструктуру, уверена Завьялова. В качестве примера она назвала систему сертификации «зеленых» проектов и инициатив, стандарта ESG-отчетности, методологий оценки и верификации.

Она считает, что эти инструменты должны быть совместимы с мировыми аналогами, но отвечать объективным потребностям стран ЕАЭС, в том числе потребностям уменьшения затрат и укорачивания бюрократических процедур.

Также Завьялова предложила создание единой таксономии зеленых финансов ЕАЭС, которая облегчит инвестиции в эту сферу из любой ее точки. Кроме того, нужно обеспечить формирование единой платформы по реализуемым и перспективным ESG, зеленым и климатическим проектам на территории ЕАЭС.

Спикер предложила назвать эту программу действий «Устойчивая Евразия», отметив, что следующим шагом должна стать ее стыковка с аналогами в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Клиентоориентированность и работа согласно ESG-принципам остаются неизменными ценностями Сбера. Поэтому мы продолжаем поддерживать наших клиентов и продолжаем работу в области ESG. Сбербанк за последнее время накопил значительный пакет ESG-продуктов и инициатив, которые, при определенной адаптации к новым условиям, могут способствовать созданию единого пространства устойчивого развития как внутри страны, так и на территории стран ЕАЭС», — заключила она.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+