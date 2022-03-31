Сбер предложил создать собственную ESG-инфраструктуру «Устойчивая Евразия»

На круглом столе Евразийской экономической комиссии ЕАЭС «Международное сотрудничество для достижения ЦУР в период пандемии COVID-19: текущие вызовы и перспективы» старший вице-президент Сбербанка по ESG Татьяна Завьялова предложила создать собственную ESG-инфраструктуру.

Она отметила, что создание новой финансовой и торговой системы, выгодной странам-участникам Евразийского экономического союза и партнерам из Азиатско-Тихоокеанского региона невозможно без учета принципов устойчивого развития.

Для гармонизации политики и инструментов в области климата и ESG на территории ЕАЭС необходимо создать собственную ESG-инфраструктуру, уверена Завьялова. В качестве примера она назвала систему сертификации «зеленых» проектов и инициатив, стандарта ESG-отчетности, методологий оценки и верификации.

Она считает, что эти инструменты должны быть совместимы с мировыми аналогами, но отвечать объективным потребностям стран ЕАЭС, в том числе потребностям уменьшения затрат и укорачивания бюрократических процедур.

Также Завьялова предложила создание единой таксономии зеленых финансов ЕАЭС, которая облегчит инвестиции в эту сферу из любой ее точки. Кроме того, нужно обеспечить формирование единой платформы по реализуемым и перспективным ESG, зеленым и климатическим проектам на территории ЕАЭС.

Спикер предложила назвать эту программу действий «Устойчивая Евразия», отметив, что следующим шагом должна стать ее стыковка с аналогами в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Клиентоориентированность и работа согласно ESG-принципам остаются неизменными ценностями Сбера. Поэтому мы продолжаем поддерживать наших клиентов и продолжаем работу в области ESG. Сбербанк за последнее время накопил значительный пакет ESG-продуктов и инициатив, которые, при определенной адаптации к новым условиям, могут способствовать созданию единого пространства устойчивого развития как внутри страны, так и на территории стран ЕАЭС», — заключила она.