Глава минфина Франции сообщил о подготовке дополнительных санкций против России

Глава минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж и Берлин готовят дополнительные санкции против России. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Мы обсудили новые санкционные меры, которые могут быть приняты в дополнение к согласованным на саммите ЕС. Я считаю, что такие меры важно готовить вместе на случай решения глав государств», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Евросоюз изучает возможность ужесточения санкций в ближайшие дни. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации источников издания, ЕС рассматривает возможность введения санкций против российских банков и ужесточения ограничения на использование криптовалюты, чтобы предотвратить попытку обойти финансовые ограничения Запада. Ограничительные меры планируется также ввести в отношении семей бизнесменов.