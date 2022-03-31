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В России запустят программу компенсации части стоимости билетов на внутренних рейсах

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Правительство РФ запустит программу компенсации части стоимости за билеты на внутренних рейсах. Соответствующее поручение на совещании по авиаотрасли дал президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«В дополнение к уже действующим мерам государственной поддержки, включая льготные билеты на Дальний Восток и в другие регионы, прошу правительство запустить ту программу масштабную, о которой мы сейчас говорили», — программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах», — заявил глава государства.

Он также отметил, что необходимо обеспечить возврат гражданам денег, потраченных на несостоявшиеся российские и международные авиарейсы.

«Если в прошлые периоды мы выдавали определенные сертификаты, сейчас сложнее реализовать эту программу, потому что многие маршруты закрыты, мы ограничим возможности граждан использовать эти сертификаты, поэтому нужно выдать деньги», — сказал политик.

Он поручил кабмину в сжатые сроки запустить такой механизм.

Ранее в сервисе поездок и путешествий Туту.ру рассказали, как вернуть полную стоимость билета при отказе от полета.

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