Глава Минфина ФРГ заявил, что Европа будет оплачивать российский газ в евро

Глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявил, что поставки российского газа в Европу будут и в дальнейшем оплачиваться в евро, передает РИА «Новости».

По его словам, европейские страны считают, что «политический шантаж» должен быть отвергнут.

«Контракты о поставках газа в Европу основаны на евро, поэтому они и дальше будут оплачиваться в евро. Мы поддерживаем это», — сказал министр.

Он также указал, что в ФРГ внимательно изучат предложения Москвы по плате за газ.

Ранее страны Большой семерки (G7) приняли решение призвать местные компании не принимать счета в рублях за поставки газа РФ. Соответствующее соглашение было достигнуто на чрезвычайном совещании министров энергетики США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии. Позднее к этому решению присоединился и Евросоюз.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами, который обязывает такие государства платить за энергоресурсы в рублях. Для совершения покупки западные страны должны будут открыть рублевые счета в российских банках. При этом российский лидер отметил, что Москва «не будет заниматься благотворительностью» и в случае отказа от оплаты в рублях будет считать это нарушением контракта.

28 марта Путин поручил правительству, Банку России и ПАО «Газпром» реализовать меры по переводу на рубли расчетов за газ с недружественными странами до 31 марта.