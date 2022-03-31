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В США решили применять санкции против еще трех секторов экономики РФ

Минфин США расширил свои санкционные полномочия на российскую экономику

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Jacquelyn Martin/AP

Министерство финансов США вынесло определение о возможности применения санкций к физическим и юридическим лицам, связанным с «аэрокосмическим, морским и электронным секторами» экономики России, передает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-релиз ведомства.

«Сегодня министр финансов (Джанет Йеллен) после консультаций с госсекретарем (Энтони Блинкеном) вынесла определение, что санкции применимы к аэрокосмическому, морскому и электронному секторам экономики Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Данное определение позволяет министерству вводить санкции против «любых физических или юридических лиц, которые работают или работали в любом из этих секторов».

Отмечается, что ранее санкционные полномочия распространялись на сектора финансовых услуг, технологий и оборонной промышленности.

Ранее министерство финансов США внесло в санкционные списки 13 физических лиц и 21 предприятие из России. Согласно заявлению ведомства, часть этих мер была введена в связи «с киберактивностью».

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Санкции против России
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