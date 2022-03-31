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Правительство России приняло меры для защиты рынка продовольствия

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Константин Михальчевский/РИА \«Новости\»

Правительство России приняло меры, чтобы защитить внутренний рынок продовольствия и стабилизировать цены на сельхозпродукцию, сообщается на сайте Кабмина.

Среди принятых решений — запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса (будет действовать с 1 апреля по 31 августа 2022 года), квота на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника (продлится с 15 апреля до 31 августа), ограничение числа пунктов пропуска для экспорта из России соевых бобов и соевого шрота. Кроме того, с 1 мая по 31 августа будет действовать пошлина на экспорт подсолнечного шрота и масличного льна.

При этом власти разрешили вывоз семян пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы (обычной и лопающейся).

Ранее в России разрешили параллельный импорт для отдельных видов продукции, связанной с интеллектуальной деятельностью. Перечень этих товаров должен определить Минпромторг – по предложениям отраслевых ведомств. Ожидается, что это решение позволит «обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать цены на них».

В Минпромторге пояснили, что параллельный импорт не означает легализацию контрафактной продукции, речь идет именно о ввозе оригинальных товаров через альтернативные каналы.

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