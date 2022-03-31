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Британия заморозила активы трех своих компаний в рамках антироссийских санкций

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Depositphotos

Великобритания внесла в санкционные списки три британские компании в рамках очередного пакета антироссийских санкций. Об этом говорится в санкционном списке, опубликованном на сайте правительства Соединенного Королевства.

Ограничения введены в отношении расположенных в Лондоне компании Photon Pro и Majory, а также Djeco Group, центральный офис которой находится в Эдинбурге. Все эти фирмы были внесены в черный список, чтобы «побудить Россию отказаться от дестабилизирующих Украину действий и подрыва или угроз территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины».

Ранее Великобритания включила в санкционный список главу Национального центра управления обороной Михаила Мизинцева и журналиста ВГТРК Сергея Брилева. Также ограничительные меры были введены в отношении медиагруппы «Россия сегодня», в том числе руководителя Sputhik Антона Анисимова, телеканала RT, главы холдинга «Газпром-медиа» Александра Жарова.

24 марта Великобритания ввела санкции в отношении 59 физических лиц и предприятий России. Под ограничения попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, СМП-Банк, а также компания «Российские железные дороги» (РЖД), «Совкомфлот», «РусГидро».

По словам премьера Британии Бориса Джонсона, санкции против Москвы перестанут вводить только после того, как все российские войска покинут территорию Украины.

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Санкции против России
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