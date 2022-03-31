Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В ФРГ хотят увеличить льготы на газ для населения 04:59
Трамп: угроза США исходит не от России и Китая, а от политиков внутри... 04:49
Гол и передача Капризова позволили «Миннесоте» победить... 04:44
В МИД Китая иронично отреагировали на призывы США принять... 04:43
Кучеров забросил 12-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ 04:36
Трамп заявил, что Байден принес США худшие времена в истории 04:22
Стало известно, что Зеленский отверг предложение Шольца по России 04:21
Баженов о матче «Спартак» — «Локо»:... 03:59
В ночном клубе Баку случился взрыв 03:58
Гинцбург рассказал подробности о ревакцинации от COVID-19... 03:51

Forbes: французские власти сообщили об аресте двух вертолетов Усманова

Слушать
Остановить
close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

На прошлой неделе французские власти арестовали на Французской Ривьере два вертолета, принадлежащих находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Алишеру Усманову. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на представителя министерства экономики и финансов Франции.

«Два вертолета — Airbus EC-175 с бортовым номером M-DLBR и Eurocopter EC-155 с бортовым номером M-DLBA были задержаны в Ле Кастелле 22 марта и в Монте-Карло, Монако, 25 марта соответственно», — говорится в сообщении.

Согласно данным издания, оба вертолета ранее были зарегистрированы на британском острове Мэн, но 3 марта их сняли с регистрации. Приблизительная стоимость двух летальных средств — около $26 миллионов. Forbes пишет, что Airbus EC-17 официально принадлежит компании Crystal Sky Limited, а Eurocopter EC-155 — компании Margaux Aviation Limited. Обе фирмы базируются на Каймановых островах.

Усманов был включен в санкционные списки Евросоюза 28 февраля. Монако также ввело ограничительные меры в отношении России, аналогичные принятым в большинстве стран Европы, запустив процедуру заморозки активов.

Также в санкционные списки попали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заместитель секретаря партии «Единая Россия» Андрей Турчак, директор Службы внешней разведки Петр Фрадков, глава «Роснефти» Игорь Сечин, бизнесмен Геннадий Тимченко и глава «Транснефти» Николай Токарев.

Все новости на тему:
Санкции против России
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+