Forbes: французские власти сообщили об аресте двух вертолетов Усманова

На прошлой неделе французские власти арестовали на Французской Ривьере два вертолета, принадлежащих находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Алишеру Усманову. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на представителя министерства экономики и финансов Франции.

«Два вертолета — Airbus EC-175 с бортовым номером M-DLBR и Eurocopter EC-155 с бортовым номером M-DLBA были задержаны в Ле Кастелле 22 марта и в Монте-Карло, Монако, 25 марта соответственно», — говорится в сообщении.

Согласно данным издания, оба вертолета ранее были зарегистрированы на британском острове Мэн, но 3 марта их сняли с регистрации. Приблизительная стоимость двух летальных средств — около $26 миллионов. Forbes пишет, что Airbus EC-17 официально принадлежит компании Crystal Sky Limited, а Eurocopter EC-155 — компании Margaux Aviation Limited. Обе фирмы базируются на Каймановых островах.

Усманов был включен в санкционные списки Евросоюза 28 февраля. Монако также ввело ограничительные меры в отношении России, аналогичные принятым в большинстве стран Европы, запустив процедуру заморозки активов.

Также в санкционные списки попали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заместитель секретаря партии «Единая Россия» Андрей Турчак, директор Службы внешней разведки Петр Фрадков, глава «Роснефти» Игорь Сечин, бизнесмен Геннадий Тимченко и глава «Транснефти» Николай Токарев.