Австрия выступила против эмбарго на поставки нефти и газа из России

Австрия в значительной степени зависит от энергоносителей из России и не поддерживает введение эмбарго на эти поставки. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, передает ТАСС.

«Поэтому от нас следует четкий отказ от каких-либо идей о прекращении импорта российского газа или российской нефти», — сказал Нехаммер, добавляя, что вопрос газоснабжения стоит очень остро.

Канцлер также подчеркнул, что сейчас необходимо «проявить спокойствие». Он отметил, что правительство Австрии принимает меры, чтобы следующей зимой страна могла быть обеспечена газом.

Нехаммер также рассказал, что они ждут подробностей от «Газпрома» касательно оплаты поставок газа.

«Факт в том, что у Австрии есть действующие контракты с «Газпромом» в евро и долларах. В Германии такая же ситуация. Мы пока не получили никакой другой информации от «Газпрома», что будет какое-то изменение контракта со стороны «Газпрома». Надо сейчас дождаться, что нам будет представлено, чтобы дать этому оценку», — добавил канцлер.

31 марта стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами (в этот список входят все страны ЕС), который обязывает такие государства платить за энергоресурсы в рублях.

При этом страны Большой семерки (G7) приняли решение призвать местные компании не принимать счета в рублях за поставки газа РФ. Соответствующее соглашение было достигнуто на чрезвычайном совещании министров энергетики США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии. Позднее к этому решению присоединился и Евросоюз.

Источник РИА «Новости», знакомый с ситуацией, пояснил, что согласно некоторым контрактам, первые платежи за газ в рублях должны поступить в компанию только во второй половине апреля и мае.