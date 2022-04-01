Украинский бизнесмен подаст иск против России по возмещению ущерба

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов в беседе с агентством Bloomberg заявил о том, что его компания SCM подаст иск против России для получения выплат за ущерб, который был нанесен Россией в ходе военной операции на Украине, пишет РИА «Новости».

«SCM Group определенно подаст иск против Российской Федерации с требованием компенсировать весь ущерб, нанесенный в результате российской военной агрессии», — сказал он.

По его словам, Украина «потребует и получит все репарации в полном объеме».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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