США обсуждают высвобождение нефти из резервов с Китаем и Индией

США уговаривают Китай и Индию присоединиться к Западу в высвобождении нефти из резервов для увеличения объемов предложения на рынке. Об этом в ходе брифинга рассказал глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз, сообщает ТАСС.

«Мы продолжаем взаимодействовать со странами, не являющимися членами Международного энергетического агентства (МЭА), Китаем и другими странами относительно их резервов, и мы будем и дальше это делать», — сказал он.

По его словам, индийские власти уже готовы к тому, чтобы присоединиться к высвобождению нефти из резервов. Диз уточнил, что свое согласие также дали и страны, которые являются членами МЭА.

Ранее президент США Джо Байден после консультаций с союзниками и партнерами заявил о том, что принял решение о «самом крупном в истории» высвобождении запасов нефти из стратегических запасов страны.

Вашингтон будет выводить на рынок «в среднем по миллиону дополнительных баррелей в день ежедневно в течение следующих шести месяцев».