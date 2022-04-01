Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Три очка Кучерова не спасли «Тампу» от проигрыша... 05:17
В ФРГ хотят увеличить льготы на газ для населения 04:59
Трамп: угроза США исходит не от России и Китая, а от политиков внутри... 04:49
Гол и передача Капризова позволили «Миннесоте» победить... 04:44
В МИД Китая иронично отреагировали на призывы США принять... 04:43
Кучеров забросил 12-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ 04:36
Трамп заявил, что Байден принес США худшие времена в истории 04:22
Стало известно, что Зеленский отверг предложение Шольца по России 04:21
Баженов о матче «Спартак» — «Локо»:... 03:59
В ночном клубе Баку случился взрыв 03:58

Белый дом рассказал об «искусственном» укреплении рубля

В США заявили о «драматической инфляции» в России

Слушать
Остановить
close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Российские власти ведут «искусственное накачивание рубля». Таким мнением поделилась директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, пишет РИА «Новости».

Она указала со ссылкой на данные Московской биржи, что 31 марта стал девятым днем роста рубля к доллару и евро, и в итоге за март они подешевели более чем на 12% — до 83,2 рубля и 92,5 рубля соответственно.

Исторические максимумы 10 марта обновили американский доллар и евро — они поднимались на Московской бирже до рекордных значений: 121,53 рубля и 132,42 рубля соответственно.

«Мы видим искусственное накачивание рубля Центробанком и правительством РФ», — заявила Бедингфилд на брифинге.

Санкции против России работают, уверена представительница США. По ее данным, в России «драматическая инфляция», а инвесторы отказываются от вложений в экономику. Бедингфилд считает, курс рубля больше не является адекватным индикатором положения дел в экономике РФ.

Курс доллара снижается на протяжении последних четырех дней. Рубль отыграл значительную часть падения, которое произошло после начала военной спецоперации на Украине. Сразу после начала падения рубля цены на многие товары увеличились на 50–60%, а в последующие дни продолжили расти. Но сейчас обратного эффекта не наблюдается. «Газета.Ru» спросила экспертов, почему так происходит и отразится ли укрепление рубля на стоимости повседневных товаров – продуктов, бытовой техники и электроники.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+