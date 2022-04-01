В России могут отказаться от выдачи кассовых чеков

Минпромторг предложил Федеральной налоговой службе (ФНС) разрешить магазинам предоставлять бумажные чеки покупателям по их просьбе, но не обязательно при каждой покупке. Благодаря такой мере удастся сократить расходы сетей на ленту для касс, сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.

Из письма также следует, что если цены на кассовую ленту останутся на текущем уровне, то увеличение стоимости приведет к росту издержек розничной торговли в год примерно на 30 млрд рублей. В результате затраты на кассовую ленту могут стать причиной повышения нагрузки на продовольственный ритейл, так как в продуктовых магазинах высокая частота покупок.

Также Евтухов в письме отметил, что ритейлеры закупили кассовую ленту на год вперед. На данный момент торговые сети совместно с Минпромторгом в поисках новых производителей кассовой ленты, в том числе иностранных. Ведомство уже провело переговоры с изготовителем чековой ленты из Китая, который подтвердил готовность начать поставки в Россию.

Ранее Евтухов заявил, что в скором времени ожидается переход на электронные чеки при обслуживании потребителей.