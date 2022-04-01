Украинским беженцам, ставшим гражданами России, выдадут маткапитал

Беженцам с Украины, которые получат российское гражданство, будут выдавать материнский капитал на имеющихся детей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

«Кроме того, ко второму чтению подготовлен законопроект о праве получать маткапитал для эмигрантов-отцов, если мать детей умерла», — сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Она напомнила, что маткапитал выдают на второго и последующих детей, при условии, что они родились с 2007 года, а также на первенцев и последующих детей, рожденных с 2020 года. Для этого те, кто получили гражданство России, смогут заполнить обращение на сайте «Госуслуги» или же при обращении в отделение Пенсионного фонда.

Ранее сообщалось, что в Россию прибыли почти полмиллиона человек с Украины и из Донбасса с начала специальной военной операции российских Вооруженных сил.