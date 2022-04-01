В Германии заявили о нищете из-за эмбарго на нефть и газ из России

Бургомистр Гамбурга Петер Ченчер в интервью ZDF выступил против возможного введения эмбарго на поставки российских энергоресурсов в Германию, заявив, что подобное решение приведет к непоправимому ущербу для немецкой экономики, пишет РИА «Новости».

«Нам не следует никому помогать, тем самым вызывая нужду и нищету в Германии, если мы не уверены, что это действительно повлияет на Россию», — сказал он.

По словам Ченчера, правительство ФРГ должно стремиться к тому, чтобы снизить энергетическую зависимость от России и при этом не столкнуться с экономической катастрофой.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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