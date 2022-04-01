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В Японии заявили, что страну не затронет новый порядок оплаты за газ из России

Минэкономики Японии заявило, что новый порядок оплаты за газ из России не затронет страну

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Reuters

Новый порядок оплаты за поставки российского газа не затрагивают поставки сжиженного природного газа, которые поступают в Японию из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское Министерство экономики.

По мнению представителей ведомства, по этой причине изменения не должны оказать какого-либо влияния на поставки сырья в страну и на оплату за него.

«Природный газ, обозначенный в порядке оплаты, поставляемый в рамках действующих контрактов по газопроводам в Европу. Это не затрагивает импортируемый Японией СПГ, поэтому мы считаем, что влияния на поставки и способы оплаты не будет», — пояснили в Минэкономики Японии.

31 марта стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами (в этот список входят все страны ЕС), который обязывает такие государства платить за энергоресурсы в рублях.

При этом страны Большой семерки (G7) приняли решение призвать местные компании не принимать счета в рублях за поставки газа РФ. Соответствующее соглашение было достигнуто на чрезвычайном совещании министров энергетики США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии. Позднее к этому решению присоединился и Евросоюз.

Ранее эксперт по геополитическим вопросам Пьер-Эммануэль Томанн рассказал, что отказ от соблюдения нового порядка расчетов за российский газ может привести к тому, что в Европе начнутся внутренние проблемы.

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