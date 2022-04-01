Эксперты рассказали о самой высокооплачиваемой работе для старшего возраста

Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», самой высокооплачиваемой профессией в России стала плотник-строитель в Санкт-Петербурге, сотрудникам старшего возраста предлагается оклад до 300 тыс. рублей в месяц, сообщает РИА «Новости».

«Одну из самых высоких заработных плат обещают платить плотнику-строителю в Санкт-Петербурге — до 300 000 рублей ежемесячно. В обязанности сотрудника будет входить возведение и остекление малых архитектурных сооружений, сборка стропильной системы, укладка кровельных материалов, фасадные и внутренние отделочные работы», — указано в исследовании.

В качестве альтернативы, многие IT-компании ищут возрастных сотрудников, так как для подготовки IT-специалиста не существенны возрастные ограничения — например, в «Сбере» консультанту системы SAP SRM — решения для автоматизации процессов закупки услуг — предлагается оклад от 230 тыс. рублей.

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