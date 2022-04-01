Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Россиянам раскрыли способ удалить личные данные из интернета 03:25
В Нальчике открыли первое в КБР арт-пространство... 03:24
Мостовой: когда сфолил Бека-Бека, ВАР почему-то нет, а когда забил... 03:04
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»... 03:00
В США заявили, что Западу не удалось парализовать экономику... 02:59
В Латвии заявили о прекращении поставок российского газа... 02:59
Посол РФ в Турции назвал четким ответ на вопрос... 02:48
В Бразилии от сильных дождей погибли 14 человек 02:43
WP: рассмотрение инициатив против РФ по Украине застопорилось... 02:28
МИД РФ отреагировал на призыв МИД Чехии к российским... 02:06

В Германии заявили, что Россия может получить рекордные доходы от экспорта газа

Эксперт Клюге: РФ может получить рекордные доходы от газа из-за роста цен на спотовых рынках

Слушать
Остановить
close
100%
Depositphotos

Российская сторона может получить рекордные доходы от продажи газа, что будет связано со значительным ростом цен на спотовых рынках. Такое предположение в беседе с порталом ntv.de высказал немецкий эксперт Янис Клюге, сообщает РИА «Новости».

По его мнению, полученные после продажи энергоресурсов финансы смогут покрыть инфляционный рост и уменьшение налоговых сборов.

«Цена на газ на спотовых рынках за последний год выросла в пять раз. До сих пор газ не играл такой большой роли в бюджете, имея соотношение примерно один к четырем по сравнению с нефтью», — сказал Клюге.

Он добавил, что в нынешнем году речь может идти об аналогичных цифрах, поскольку контракты приводят в соответствие со спотовой ценой. Такая ситуация может привести к «рекордным доходам» «Газпрома».

31 марта стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами (в этот список входят все страны ЕС), который обязывает такие государства платить за энергоресурсы в рублях.

При этом страны Большой семерки (G7) приняли решение призвать местные компании не принимать счета в рублях за поставки газа РФ. Соответствующее соглашение было достигнуто на чрезвычайном совещании министров энергетики США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии. Позднее к этому решению присоединился и Евросоюз.

Ранее эксперт по геополитическим вопросам Пьер-Эммануэль Томанн заявил, что отказ от соблюдения нового порядка расчетов за российский газ может привести к тому, что в Европе начнутся внутренние проблемы.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+