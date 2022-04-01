В Германии заявили, что Россия может получить рекордные доходы от экспорта газа

Российская сторона может получить рекордные доходы от продажи газа, что будет связано со значительным ростом цен на спотовых рынках. Такое предположение в беседе с порталом ntv.de высказал немецкий эксперт Янис Клюге, сообщает РИА «Новости».

По его мнению, полученные после продажи энергоресурсов финансы смогут покрыть инфляционный рост и уменьшение налоговых сборов.

«Цена на газ на спотовых рынках за последний год выросла в пять раз. До сих пор газ не играл такой большой роли в бюджете, имея соотношение примерно один к четырем по сравнению с нефтью», — сказал Клюге.

Он добавил, что в нынешнем году речь может идти об аналогичных цифрах, поскольку контракты приводят в соответствие со спотовой ценой. Такая ситуация может привести к «рекордным доходам» «Газпрома».

31 марта стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами (в этот список входят все страны ЕС), который обязывает такие государства платить за энергоресурсы в рублях.

При этом страны Большой семерки (G7) приняли решение призвать местные компании не принимать счета в рублях за поставки газа РФ. Соответствующее соглашение было достигнуто на чрезвычайном совещании министров энергетики США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии. Позднее к этому решению присоединился и Евросоюз.

Ранее эксперт по геополитическим вопросам Пьер-Эммануэль Томанн заявил, что отказ от соблюдения нового порядка расчетов за российский газ может привести к тому, что в Европе начнутся внутренние проблемы.