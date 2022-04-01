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Таиланд отменил обязательный ПЦР-тест для международных туристов

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С 1 апреля международным путешественникам, направляющимся в Таиланд, не придется больше сдавать ПЦР-тест перед вылетом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее этот тест сдавался за 72 часа перед посадкой в самолет, направляющийся на тропический курорт.

Решение было принято правительственным Центром Таиланда по контролю и борьбе с распространением коронавируса.

Предполетный ПЦР-тест отменен для путешественников, въезжающих в Таиланд как через бескарантинные программы Test&Go и «туристическая песочница», так и с соблюдением карантина.

Также сообщалось, что российские туристы за последние 20 лет вывезли за рубеж более $300 млрд. Они пошли на создание туристической инфраструктуры за рубежом.

18 марта генеральный директор одной из российских турфирм Сергей Ромашкин заявил, что туристической отрасли потребуется около двух месяцев на отработку новых путей для заграничных поездок из России.

По его словам, ранее въездной туризм делился на два основных рынка. Прибытия из Европы давали где-то половину турпотока. Больше всего туристов прибывало из Германии и Франции. Вторым туристическим рынком был Китай, который давал еще около 40% прибытий.

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