Reuters: британские банки опасаются на фоне ограничений по вкладам россиян

Представители банков Британии заявили, что инициатива властей страны, вводящая ограничения на максимальные размеры банковских депозитов россиян, является невыполнимой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ряд представителей банковского сектора не уверен, что реализовать и принять ограничения против граждан РФ неправомерно.

«То, что предлагается, незаконно. Тут не может быть никаких вопросов», — пояснил один из собеседников агентства.

Как подчеркнул источник, при выполнении планов правительства последует нарушение законодательства о равенстве и дискриминации на основании национальной принадлежности.

Предварительно, банки потребовали у государства гарантий, что российские клиенты не начнут оспариваться ограничения в судах.

До этого российские банки ответили, как будут работать под новыми британскими санкциями.

Ранее сообщалось, что крупнейшие российские банки начали снижать ставки по вкладам.