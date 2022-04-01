ЦБ повысил лимит на переводы средств за рубеж для физических лиц в два раза

Банк России смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц.

Теперь граждане смогут перевести за рубеж до $10 тыс. в месяц, вместо $5 тыс. При этом через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, можно перевести не более $5 тыс.

«Нормы распространяются на резидентов и нерезидентов из стран, не поддерживающих санкции. Такую же возможность получили нерезиденты из всех других государств, работающих в России по трудовым или гражданско-правовым договорам», — говорится в публикации на сайте ЦБ.

Отмечается, что переводы на счета физических лиц из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в России, а также юридических лиц из этих государств приостановлены на 6 месяцев.

Ранее Центробанк ограничил движение средств в недружественные страны. Этот шаг был сделан в ответ на заморозку активов в долларах и евро западными странами.