Курс доллара на торгах опустился ниже 81 руб. впервые с 23 февраля

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился ниже 81 руб. впервые с 23 февраля. Об этом следует из данных биржи.

Так, в 10.00 мск доллар составлял 80,3325 руб. Евро на открытии торгов был 92,0375 руб.

Сейчас доллар торгуется на уровне 83,15 руб., а евро — 92,5 руб.

Накануне курс евро на Мосбирже опустился ниже 88 руб. впервые с 21 февраля.

Курсы доллара и евро резко взлетели по отношению к рублю после начала военной операции на Украине и введения санкций против РФ. В ходе торгов на бирже стоимость американской валюты поднималась до 120 руб., валюты еврозоны — до 127 руб. Что будет с российской валютой дальше — в материале «Газеты.Ru».