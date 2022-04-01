В Польше заявили о слабом эффекте от перевода оплаты за газ на рубли

Перевод оплаты за российский газ на рубли не имеет большого экономического значения. Об этом заявил польский вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский, передает ТАСС.

«С экономической точки зрения российские предложения не имеют большого значения», — отметил премьер. По его словам, данное решение несет за собой лишь политические и психологические цели, а деньги все равно будут обменены.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами, который обязывает их платить за энергоресурсы в рублях.

При этом страны Большой семерки (G7) призвали местные компании не принимать счета в рублях за поставки российского газа. Соответствующее соглашение было достигнуто на чрезвычайном совещании министров энергетики США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии. Позднее к этому решению присоединился и Евросоюз.