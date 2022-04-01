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Стоимость прокачки нефти через Украину вырастет почти на треть

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Тарифы на транзит нефти через Украину с 1 апреля вырастут на 30%. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные «Транснефти».

Новые тарифы по нефтепроводу «Дружба» в направлении Словакии и Венгрии по договору с АО «Укртранснафта» составят €11,5 за тонну по сравнению с €9 за тонну, отмечается в сообщении.

За 2021 год по нефтепроводу «Дружба», проходящему по территории Украины, было транспортировано 12 млн тонн российской нефти. Из них в Чехию и Венгрию ушло по 3,4 млн тонн, в Словакию — 5,2 млн тонн.

В начале февраля премьер-министр Эстонии Кая Каллас распорядилась выяснить, были ли нарушения санкций Евросоюза против Белоруссии, связанные с транзитом белорусской нефти, намеренными.

До этого Белоруссия анонсировала повышение тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам с 1 февраля 2022 года. Так, резко вырастет стоимость прокачки нефти из России в третьи страны по системе «Гомельтранснефть Дружба». Например, тарифы на польском и украинском направлениях увеличатся на 7,4%.

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