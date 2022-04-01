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Исследование: более 85% украинского бизнеса понесло потери с 24 февраля

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Carlos Barria/Reuters

С начала военной операции 86% украинского бизнеса прекратило или сократило свою работу. Об этом говорится в исследовании компании Gradus Research, проведенного по заказу Киевской школы экономики, передает РИА «Новости».

По словам 50% опрошенных, больше всего наносит ущерб отсутствие заказов, также трудности возникают из-за проблем с логистикой (29%) и перебоями с поставками сырья (21%).

Еще 20% заявили о проблемах с оплатой заказа, 17% жалуются на нехватку работников, 14% утверждают, что их производственные мощности уничтожены. Не снизили зарплату только 17% украинских компаний, 38% так или иначе стали меньше платить, 17% начисляют сотрудникам меньше половины оклада, а 33% признаются, что платить работникам не смогут. Еще 13% не смогли ответить на вопрос о зарплате.

Кроме того, у предпринимателей возникают трудности с оплатой услуг поставщиков.

Опрос проводился 22 марта среди 355 собственников и руководителей малого, среднего и крупного бизнеса Украины.

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