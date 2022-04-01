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«Ведомости»: в РФ планируют выдавать бессрочный ВНЖ высококвалифицированным иностранцам

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Правительство РФ рассматривает инициативу о предоставлении бессрочного вида на жительство (ВНЖ) для высококвалифицированных иностранцев. Минэкономразвития разработало соответствующие правки в закон, сообщает газета «Ведомости».

Согласно проекту поправок, иностранный специалист сможет получить бессрочный ВНЖ, если он уже имеет вид на жительство, а также работает в России и платит налоги. В противном случае документ будут предоставлять только на время действия разрешения на работу.

Одновременно с этим планируется ужесточить требования к зарубежным специалистам для получения ВНЖ. Так, иностранный гражданин должен будет обладать определенным набором навыков, а также зарабатывать не менее 750 тысяч рублей за квартал. В настоящее время требуемый уровень дохода составляет не менее 167 тысяч рублей в месяц, или 501 тысячу рублей за квартал.

Авторы инициативы поясняют, что новые условия привлекут востребованных экономикой иностранцев на постоянное место жительства в Россию и создадут дополнительные условия ведения бизнеса.

По планам ведомства закон должен вступить в силу с 1 сентября 2022 года.

Ранее Минэкономразвития поддержало расширение перечня товаров с нулевой ввозной пошлиной, импортируемых на территорию России.

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