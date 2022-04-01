Российское вино может подорожать минимум на 15%

В России дорожает отечественное вино, сообщает РБК.

Председатель Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Олег Репин считает, что рост стоимости российского вина в рознице составит 15-20%. По его словам, основная проблема сейчас возникла с пробкой, которую поставляют из Португалии и Испании, также сложности возникают с логистикой. Дорожают и вспомогательные материалы и стабилизирующие вещества, которые почти на 100% импортируются.

В Дербентской винодельческой компании сообщают о росте стоимости бутылки на 20%.

Несмотря на то, что бутылки поставляют российские производители, в стекольном производстве также есть импортные составляющие: оборудование, запчасти, напыления, смазки, краски для цветного стекла.

В целом, отечественные виноделы почти в каждом из этапов производства зависят от импортной продукции, подчеркивает партнер консалтинговой компании Double Magnum Игорь Сердюк.

О том, что в России вырастут цены на вино в 2022 году, сообщалось еще в декабре. Тогда подорожание связывали с плохим урожаем винограда, в частности в Италии, Франции и Испании, а также возросшими производственными издержками и логистикой.