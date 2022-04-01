Французский министр Помпили рассказала о схеме оплаты российского газа рублями

Французский министр экологического перехода Барбара Помпили на слушаниях в Национальном собрании (нижней палате парламента) заявила, что компании смогут продолжать платить за российский газ в евро через банки, которые затем будут конвертировать иностранную валюту в рубли, сообщает ТАСС.

По ее словам, такое предположение было сделано на основании информации, которая поступает из Москвы в последние дни и часы. Помпили добавила, что речь идет, «в частности, о Газпромбанке».

31 марта стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами (в этот список входят все страны ЕС), который обязывает такие государства платить за энергоресурсы в рублях.

При этом страны Большой семерки (G7) приняли решение призвать местные компании не принимать счета в рублях за поставки газа РФ. Соответствующее соглашение было достигнуто на чрезвычайном совещании министров энергетики США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии. Позднее к этому решению присоединился и Евросоюз.