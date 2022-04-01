Песков ответил на вопрос о реакции покупателей на оплату российского газа в рублях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос журналистов, была ли получена письменная реакция от покупателей российского газа по поводу покупки топлива в рублях.

«Продавцом газа является «Газпром», и он получает соответствующие директивы. Поэтому сейчас нужно обращаться именно в компанию за вопросами, связанными с нюансами», — сказал Песков.

Так же он уточнил, продолжит ли компания выполнять обязательства по старым контрактам.

«Вчера мне много задавали вопросов, означает ли, что если нет подтверждения по рублям, то с 1 апреля будут отключаться поставки газа. Нет, не означает, и из указа [президента РФ] это не следует, который был вчера подписан и опубликован. Оплата по тем поставкам, которые идут сейчас, должна осуществляться не сегодня же, она должна осуществляться в конце второй половины месяца, апреля, или даже в начале мая»», — сказал представитель Кремля.

На вопрос о том, проинформировал ли российский лидер Владимир Путин иностранных коллег о новой схеме оплаты газа в рублях, Песков ответил следующее:

«В общих чертах он эту схему им описывал. Потом уже в нюансах эта схема была доведена до сведения коллег из офиса федерального канцлера (Германии Олафа Шольца) моим коллегой (помощником президента РФ Максимом) Орешкиным».

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами (в этот список входят все страны ЕС), обязывающий эти государства платить за энергоресурсы в рублях.

При этом страны Большой семерки (G7) приняли решение призвать местные компании не принимать счета в рублях за поставки газа РФ. Соответствующее соглашение было достигнуто на чрезвычайном совещании министров энергетики США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии. Позднее к этому решению присоединился и Евросоюз.

Ранее источник, знакомый с ситуацией заявил РИА «Новости», что указ президента РФ об условиях оплаты за газ не означает, что уже 1 апреля кто-то из европейских клиентов «Газпрома» останется без голубого топлива.