Песков назвал неприемлемой идею национализации «дочек» «Газпрома» в ФРГ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации в СМИ, о том, что министерство финансов ФРГ рассматривает национализацию дочерних компаний «Газпрома».

По его словам, такой план серьезно нарушал бы и «все мыслимые и немыслимые» договоренности. Он добавил, что российские власти будут внимательно следить за этой ситуацией, так как даже проработку такого вопроса Кремль считает неприемлемым.

На вопрос о связи этих слухов с вопросами по контрактам оплаты газа, пресс-секретарь ответил, что соотношения нет.

«Это разная история, мы видим массированную линию на отъем собственности, бандитский отъем собственности. Мы видим бандитские действия в отношениях наших резервов, это тоже незаконно. Если к этому будет добавляться проработка национализации, это не сулит ничего хорошего», — заявил Песков.

Ранее газета Handelsblatt писала том, что власти Германии прорабатывают сценарий национализации дочерних компаний «Газпрома» и «Роснефти». Речь идет о Gazprom Germania, которая управляет несколькими крупными газохранилищами в Германии, и Rosneft Deutschland.