В Европе приняли закон об идентификации криптовалютных операций

В Европарламенте приняли законопроект о борьбе с отмыванием денег, в рамках которого каждая криптовалютная операция должна быть идентифицирована. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Транзакции на любую сумму с использованием криптовалюты по новым правилам будут обязательны к идентификации», — отмечается в публикации Европарламента.

По информации Европарламента, криптокомпании должны будут определять и отслеживать всех участников операций с цифровой валютой, помимо своих клиентов. При этом закон также распространяется на частные кошельки физлиц. Их владельцам необходимо вести учет операций и уведомлять контролирующие органы в случае операций свыше тысячи евро. В Европарламенте добавили, что будет создан специальный контролирующий орган (AML), который будет следить за операциями с криптовалютой.

11 марта глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй заявил, что способность россиян обходить санкции с помощью криптовалют сильно переоценена. По его словам, США и их партнеры обладают достаточным опытом, а также необходимыми инструментами и стратегиями, чтобы противодействовать подобным усилиям.

Позже Минфин России внес в правительство законопроект о легализации «майнинга» и торговле криптовалютой. Просто приобрести сколько угодно криптовалюты любому желающему, по задумке Минфина, будет нельзя. Сначала гражданин должен пройти онлайн-тест.