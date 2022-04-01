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Песков заверил, что курсу рубля можно доверять при анализе экономики РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что на курс рубля все еще можно обращать внимание, чтобы понимать экономическую ситуацию в стране.

Он прокомментировал заявление директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, в соответствии с которым в Вашингтоне наблюдают искусственное накачивание рубля Центробанком и правительством РФ. Тогда она отметила, что, как считают в Белом доме, курс рубля больше не является адекватным индикатором положения дел в экономике страны.

«С такими словами (директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд) не согласны, ориентироваться можно», — сказать он.

Курс доллара снижается на протяжении последних четырех дней. Рубль отыграл значительную часть падения, которое произошло после начала событий на Украине. Сразу после начала падения рубля цены на многие товары увеличились на 50–60%, а в последующие дни продолжили расти.

«Газета.Ru» спросила экспертов, почему так происходит и отразится ли укрепление рубля на стоимости повседневных товаров – продуктов, бытовой техники и электроники.

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