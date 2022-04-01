Spiegel: больше половины немецких компаний собираются поднимать цены на продукцию

Больше половины немецких компаний собираются повысить цены на продукцию, причем в некоторых секторах эта доля достигает 94%, пишет Spiegel, ссылаясь на данные Института экономических исследований.

«Все больше компаний хотят повысить свои цены в ближайшие три месяца. На это указывают ценовые ожидания компаний, которые достигли максимальных 54,6%. По сравнению с февралем, значение выросло на 7%», — отмечается в исследовании.

В частности, рост цен может быть в потребительской сфере. Например, в продуктовом ритейле о повышении цен заявили 94% компаний.

По словам эксперта Института экономических исследований Тимо Вольмершаузера, инфляция в Германии в скором времени выйдет далеко за пределы 5%. Причем последний раз такие проблемы были более 40 лет назад.

Он добавил, что спецоперация России на Украине привела к тому, что ускорился рост цен как на энергию, так и на сельскохозяйственные товары.

Ранее в пятницу ТАСС со ссылкой на данные статистического агентства ЕС Евростат сообщил, что Инфляция в зоне евро в марте достигла нового максимального рекорда в 7,5% в годовом исчислении, увеличившись по сравнению с мартом 2021 года почти в 6 раз (1,3%).

31 марта газета Die Zeit со ссылкой на исследование Немецкого института экономических исследований сообщила, что в случае отказа от энергоресурсов из России экономику Германии ждет скачок инфляции и длительная рецессия.