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Песков не исключил отмену расчетов за газ РФ в рублях при возникновении «иных условий»

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указ о новой системе расчетов за газ РФ, возможно, отменят при наступлении иных условий. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга.

«Безусловно, если наступят иные условия. Здесь в данном случае нет ничего железобетонного», — подчеркнул он.

Однако Песков добавил, что в текущей ситуации рубли — самый приоритетный вариант оплаты.

«Но в нынешних условиях рубли являются наиболее для нас предпочтительным и надежным вариантом», — обратил внимание пресс-секретарь российского главы.

Еще Песков ответил на вопрос, есть ли у данного указа обратная сила и станет ли Россия требовать рубли за уже поставленный в Европу газ.

«Нет, обратной силы он не имеет, естественно», — заключил он.

Ранее стало известно, что Британия отказалась платить за российский газ в рублях.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами, который обязывает такие государства платить за энергоресурсы в рублях. Для совершения покупки западные страны должны будут открыть рублевые счета в российских банках.

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