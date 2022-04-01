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Лавров: Россия предложила Западу честную схему оплаты в рублях за газ

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DrSJaishankar/Twitter/Handout via Reuters

Россия предложила западным странам честную схему оплаты в рублях за газ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, передает ТАСС.

«Схема, которая была предложена, является справедливой, она позволит нам получить выплаты в рублях», — отметил Лавров.

По его словам, президент России Владимир Путин объявил вполне приемлемые для западных стран условия.

Он добавил, что страны Запада расплачиваются с Россией валютой, после чего арестовывают счета.

Ранее в пятницу эксперт по геополитическим вопросам Пьер-Эммануэль Томанн заявил, что отказ от соблюдения нового порядка расчетов за российский газ может привести к тому, что в Европе начнутся внутренние проблемы. Эксперт подчеркнул, что такой сценарий может развиться в Евросоюзе в случае, если новые правила Москвы не будут соблюдаться и Россия полностью перекроет газопровод.

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