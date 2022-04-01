В России вырос спрос на 95% всех лекарств

В России в марте 2022 года вырос спрос на 95% всех лекарств. Об этом РБК сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Больше всего спрос вырос на левотироксин натрия. За месяц было продано 5,1 млн упаковок, что на 451% больше показателей годом ранее. Спрос на бисопролол вырос на 209% с 8,3 млн упаковок. На третьем месте панкреатин с увеличением спроса на 118% (5,9 млн). В количественном выражении больше всего покупали ксилометазолин (16,5 млн упаковок, +32%).

В ЦРПТ отметили, что дефицит лекарств не зафиксирован и снижения запасов по различным категориям не произошло.

Заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов добавил, что искусственный ажиотаж есть, и он ничем не обоснован. Слухи о том, что ряд зарубежных компаний решили покинуть России привели к тому, что россияне стали массово скупать лекарства.

Он поделился, что люди покупают все те же лекарства, но только в куда больших объемах, делая запасы на месяцы или годы.

27 марта Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что спрос на некоторые лекарства вырос в 10 раз. Он добавил, что для льготников предусмотрен запас препаратов, которого хватит как минимум на 5,5 месяцев.

Позже в беседе с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что перепродажа лекарств на «Авито» связана с тем, что некоторые граждане решили заработать на жизненно важных препаратах. По его словам, такими случаями должна заниматься полиция.