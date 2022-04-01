«Газпром» начал направлять контрагентам уведомления о новом порядке расчетов за газ в рублях

«Газпром» 1 апреля начал направлять контрагентам официальные письма о новом порядке оплаты газа в рублях. Об этом сообщается на сайте компании.

В компании подчеркнули, что продолжат соблюдать требование российского законодательства.

Также в холдинге добавили, что платежи за поставки газа из РФ на экспорт будут производиться по правилам России.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами (в этот список входят все страны ЕС), обязывающий эти государства платить за энергоресурсы в рублях.

При этом страны Большой семерки (G7) приняли решение призвать местные компании не принимать счета в рублях за поставки газа РФ. Соответствующее соглашение было достигнуто на чрезвычайном совещании министров энергетики США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии. Позднее к этому решению присоединился и Евросоюз.