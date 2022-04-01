Советник Зеленского призвал британцев блокировать суда из РФ с ископаемым топливом

Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в интервью газете Independent призвал жителей Британии блокировать российские корабли с ископаемым топливом, которые направляются в порты Соединенного Королевства, передает РИА «Новости».

По его словам, ужесточение мер в отношении ископаемого топлива из Российcкой Федерации будет способствовать приближению «окончания конфликта».

Устенко рассказал, что на Украине собирается информация о тех, кто «снабжает россиян деньгами», и отметил, что среди этих людей якобы могут быть те, кто «имеет дело» с российскими ископаемыми. Он уточнил, что собранные данные Украина может впоследствии использовать в суде.

Ранее Владимир Зеленский, выступая с видеообращением перед парламентом Австралии, призвал к усилению санкций против России. Он сказал, что рассчитывает на дальнейшую помощь Австралии.