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Российские банки перешли к профициту ликвидности впервые с 24 февраля

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Российская банковская система к 1 апреля перешла к структурному профициту ликвидности в размере 280,4 млрд рублей впервые с 24 февраля, следует из материалов ЦБ.

24 февраля этот показатель составлял 113,1 млрд рублей. Следующие пять недель банковский сектор находился в состоянии структурного дефицита.

Уровень структурного дефицита или профицита ликвидности — это разница между задолженностью по операциям рефинансирования и операциям абсорбирования Банка России. При структурном профиците ликвидности у кредитных организаций много денег и они не заинтересованы в привлечении средств регулятора, а наоборот выступают его кредиторами, размещая часть средств на депозитах. При дефиците ликвидности банки берут у ЦБ денег больше, чем размещают на его депозитах.

Ранее сообщалось, что Банк России повысил лимит на переводы средств за рубеж для физических лиц в два раза.

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