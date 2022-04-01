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Замглавы администрации Токаева заявил, что Казахстан не будет помогать России обходить санкции

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Pavel Mikheyev/Reuters

Первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов в интервью новостному порталу Euractiv заявил, что Казахстан не станет российским инструментом для обхода санкций, передает РИА «Новости».

«Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Белоруссией и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества», — заявил он.

По словам Сулейменова, из-за приверженности международному сообществу, его страна менее всего хочет оказаться под вторичными санкциями США и ЕС.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил перестроить политическую модель страны с помощью нескольких амбициозных реформ. Среди них — отказ от суперпрезидентской формы правления. Необходимость перемен казахстанский лидер объяснил политическим застоем. Кабмин Казахстана разработал план реализации реформ 29 марта.

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