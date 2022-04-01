Приставы могут приостановить взыскание долгов с военных, участвующих в спецоперации на Украине

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) может временно прекратить взыскание с должников-военных, которые сейчас участвуют в спецоперации на Украине, сообщают РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«В отношении должников, участвующих в боевых действиях в составе ВС РФ, других войск..., исполнительные производства подлежат приостановлению полностью или частично… [Участники спецоперации] признаются ветеранами боевых действий», — сообщает служба.

Отметается, что ведомство предложило банкам «рассмотреть возможность» отозвать заявления о взыскании заложенного имущества с военнослужащих, сотрудников Росгвардии, а также представителей «социально незащищенных категорий граждан».

Ранее Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что с 1 апреля вводится полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов для организаций и граждан, включая индивидуальных предпринимателей.