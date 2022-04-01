Прокуратура России пресекла попытки вывоза 6 тысяч тонн пшеницы за границу

В России в марте пресекли попытки вывезти за рубеж товары стоимостью более 1,7 млрд руб. в обход введенных указом президента специальных экономических мер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России.

«Установлено, что организацией — участником внешнеторговой деятельности через многосторонний грузопассажирский железнодорожный пункт пропуска предпринята попытка вывоза с территории РФ пяти железнодорожных контейнеров пшеницы», — рассказали в ведомстве.

Также нарушили указ еще десять хозяйствующих субъектов, которые пытались вывести 104 контейнера пшеницы общим весом более 6 тыс. тонн и более 90 грузовых мест авиационных компонентов и промышленного холодильного оборудования.

В начале марта президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности для обеспечения безопасности России и бесперебойного функционирования промышленности. Было поручено обеспечить до 31 декабря запрет и ограничения на вывоз из страны и/или ввоз в Россию определенных продукции и сырья, утвержденных в перечне правительства.