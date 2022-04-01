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Еврокомиссар допустил использование конфискованного у олигархов имущества для нужд Украины

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в эфире телеканала LN24 заявил, что в случае конфискации имущество фигурантов европейских санкций может быть использовано для нужд Украины, сообщает РИА «Новости».

«Речь идет о создании фонда поддержки Украины, чтобы конфискованное и арестованное имущество могло быть использовано для компенсаций жертвам или на восстановление Украины», — сказал он.

Согласно его разъяснению, административная процедура ареста имущества отличается от конфискации, так как вторая возможна только по результатам судебной процедуры.

«Необходимо выяснять, есть ли после ареста имущества возможность переходить к процедуре конфискации», — пояснил европейский комиссар.

Он рассказал, что представители европейских стран выясняют причастность владельцев арестованного имущества к уголовно наказуемой деятельности. По словам Рейндерс, уже зафиксировано 150 случаев возможной связи с преступной деятельностью, начиная от отмывания средств. При этом в ряде стран ЕС обход санкций сам по себе является преступлением. Также он напомнил, что только в Бельгии было заморожено более €10 млрд активов из России.

Ранее Рейндерс рассказал о начале работы в ЕС спецгруппы по аресту активов российского и белорусского крупного бизнеса.

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