Иран предложил России меры по обходу американских санкций

Власти Ирана предложили России меры для противодействия санкциям США и сотрудничеству в нынешних условиях. Об этом заявил заместитель главы Центробанка Ирана по международным делам Мохсен Карими, передает РИА «Новости».

«Иран, основываясь на своем богатом опыте нахождения под санкциями в течение последних лет, для ухода из-под влияния американского господства и враждебных стран принял необходимые меры, которые и предложил российской стороне», — сказал он.

Ранее Карими сообщил, что Тегеран собирается проводить торговые операции с Москвой в национальных валютах двух стран – рублях и туманах. По его словам, уже есть определенные договоренности с российской стороной.

Ранее высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что Соединенные Штаты намерены работать над тем, чтобы перекрыть РФ «лазейки», с помощью которых она может обходить санкции западных стран, введенные из-за событий на Украине.

До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Вашингтон рассчитывает на то, что введенные в отношении России санкции изменят планы Москвы и остановят конфликт на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».