В Минпромторге заявили о стабилизации цен на офисную бумагу

Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил в эфире телеканала «Россия 24» о том, что ранее в России фиксировался рост цен на офисную бумагу, однако в настоящее время цены нормализуются.

«Цены возвращаются к уровням января – февраля месяца, и никакого дефицита в ближайшее время не будет, потому что [Светлогорский целлюлозно-бумажный] комбинат заявил о том, что он уже удовлетворяет почти 80% тех заказов, которые были до этой ситуации», – пояснил замглавы ведомства.

По его данным, поставщики найдены в Индии и Китае, также в стране работают и отечественные производители необходимых для производства бумаги химикатов. Евтухов уточнил, что это новый сорт не ярко-белой бумаги и при ее производстве будут использоваться химикаты без хлора.

21 марта в Минпромторге заявили, что дефицита офисной бумаги в России не будет и поставки стабилизируются в течение недели.

Как заявлял председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с «Газетой.Ru», рост цен на бумагу поспособствует увеличению вторичной переработки макулатуры. По его словам, такой бизнес станет более выгодным.