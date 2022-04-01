Стало известно, что в настоящее время все депутаты Госдумы сдали декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу палаты.

Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за прошлый год.

Согласно декларации за 2020 год, тогда глава государства заработал почти 10 млн руб. — его доход составил 9,994 млн руб., что почти на 270 тыс. руб. больше, чем годом ранее. В 2019 году Путиным было заработано 9,726 млн руб., а в 2018 году — 8,648 млн руб.

При этом перечень имущества российского лидера в декларации не изменился по сравнению с 2019 годом. Во владении главы государства числились квартиры (77 кв. м и 153,7 кв. м), а также гараж площадью 18 кв. м и гаражное место (18 кв. м). Кроме того, у политика были два автомобиля ГАЗ-М21 и одна «Нива», а также автоприцеп «Скиф». Все объекты, согласно документу, находятся на территории России.

Ранее стало известно, что жителей РФ, имеющих на счетах в банках более 1 млн рублей, обязали платить налог с процентного дохода.

До этого глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров рассказал, что ведомство планирует отказаться от популярного в России документа — декларации о доходах по форме 3-НДФЛ.